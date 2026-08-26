Agenda de nos bals costumés d’automne ! Hôtel de la Marine Paris

Informations pratiques

Bal les revenants Toutes époques – Vendredi 30 octobre

2026 de 17h30 à 20h30 Au programme : danses de toutes

époques

Les

années 1900-1910 (danses animalières) ! – Vendredi 27 novembre 2026 de 15h00 à 18h00

Au

programme : quadrille, valse, polka, danses animalières, danses

d’animation…

Bal

de Noël en l’honneur de Charles Dickens, romancier de l’époque

victorienne ! – Vendredi 18 décembre

2026 de 17h30 à 20h30 Au programme : danses Second Empire –

quadrille, valse, polka, danses d’animation…

SUR RESERVATION 06.990.956.30

http://ndseniors.free.fr

DEROULE DE LA FIN D’APRES-MIDI :

Dans la cour

d’honneur, rejoignez les danseurs

sur la piste pour des danses participatives.

16h00 VISITE DE L’HÔTEL (durée 1h15)

Dans

les salons d’apparat, après une visite du monument, admirez les

démonstrations dans un cadre exceptionnel. Pas de danses participatives

possibles à l’intérieur du monument. L’accès au bal dans les salons d’apparat

est compris dans le billet de visite libre du monument

17h30OUVERTUREDU BAL COSTUME

vestiaire sur

place, pas de location

QUE VOUS SOYEZ COSTUME OU NON L’ESSENTIEL EST D’ÊTRE DE LA FÊTE!

UN MOMENT D’ECHANGE DE DIALOGUES, AUTOUR DU VERRE DE L’AMITIE

20h30DÎNER AMICAL après le

bal nous vous proposons avec notre petit groupe,

un dîner amical est proposé dans une petite brasserie.

Offrir la possibilité aux personnes appréciant l’histoire de France de visiter l’Hôtel de la Marine, tout en participant à un bal costumé suivi d’un diner.

Le vendredi 30 octobre 2026

de 17h30 à 20h30

Le vendredi 27 novembre 2026

de 15h00 à 18h30

Le vendredi 18 décembre 2026

de 17h00 à 20h30

payant

SUR RESERVATION 0699095630

Public adultes. A partir de 35 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-30T18:30:00+01:00

fin : 2026-12-18T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-10-30T17:30:00+02:00_2026-10-30T20:30:00+02:00;2026-11-27T15:00:00+02:00_2026-11-27T18:30:00+02:00;2026-12-18T17:00:00+02:00_2026-12-18T20:30:00+02:00

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75001 Paris

Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (88.04m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo http://ndseniors.free.fr +33699095630 ndseniors@free.fr



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