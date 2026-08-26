Agenda de nos bals costumés d’automne ! Hôtel de la Marine Paris
vendredi 30 octobre 2026 · Hôtel de la Marine · Paris
Informations pratiques
Bal les revenants Toutes époques – Vendredi 30 octobre
2026 de 17h30 à 20h30 Au programme : danses de toutes
époques
Les
années 1900-1910 (danses animalières) ! – Vendredi 27 novembre 2026 de 15h00 à 18h00
Au
programme : quadrille, valse, polka, danses animalières, danses
d’animation…
Bal
de Noël en l’honneur de Charles Dickens, romancier de l’époque
victorienne ! – Vendredi 18 décembre
2026 de 17h30 à 20h30 Au programme : danses Second Empire –
quadrille, valse, polka, danses d’animation…
SUR RESERVATION 06.990.956.30
http://ndseniors.free.fr
DEROULE DE LA FIN D’APRES-MIDI :
Dans la cour
d’honneur, rejoignez les danseurs
sur la piste pour des danses participatives.
16h00 VISITE DE L’HÔTEL (durée 1h15)
Dans
les salons d’apparat, après une visite du monument, admirez les
démonstrations dans un cadre exceptionnel. Pas de danses participatives
possibles à l’intérieur du monument. L’accès au bal dans les salons d’apparat
est compris dans le billet de visite libre du monument
17h30OUVERTUREDU BAL COSTUME
vestiaire sur
place, pas de location
QUE VOUS SOYEZ COSTUME OU NON L’ESSENTIEL EST D’ÊTRE DE LA FÊTE!
UN MOMENT D’ECHANGE DE DIALOGUES, AUTOUR DU VERRE DE L’AMITIE
20h30DÎNER AMICAL après le
bal nous vous proposons avec notre petit groupe,
un dîner amical est proposé dans une petite brasserie.
Offrir la possibilité aux personnes appréciant l’histoire de France de visiter l’Hôtel de la Marine, tout en participant à un bal costumé suivi d’un diner.
Le vendredi 30 octobre 2026
de 17h30 à 20h30
Le vendredi 27 novembre 2026
de 15h00 à 18h30
Le vendredi 18 décembre 2026
de 17h00 à 20h30
payant
SUR RESERVATION 0699095630
Public adultes. A partir de 35 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-30T18:30:00+01:00
fin : 2026-12-18T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-30T17:30:00+02:00_2026-10-30T20:30:00+02:00;2026-11-27T15:00:00+02:00_2026-11-27T18:30:00+02:00;2026-12-18T17:00:00+02:00_2026-12-18T20:30:00+02:00
Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75001 Paris
Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)
Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)
Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (88.04m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo http://ndseniors.free.fr +33699095630 ndseniors@free.fr
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