UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Agenda de nos bals costumés d’automne ! Hôtel de la Marine Paris

vendredi 30 octobre 2026 · Hôtel de la Marine · Paris

Agenda de nos bals costumés d’automne ! Hôtel de la Marine Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Lieu
Hôtel de la Marine
Adresse
2 place de la Concorde
Ville
75001 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>SUR RESERVATION 0699095630</p>

Bal les revenants Toutes époquesVendredi 30 octobre
2026 de 17h30 à 20h30 Au programme : danses de toutes
époques

Les
années 1900-1910 (danses animalières) ! Vendredi 27 novembre 2026 de 15h00 à 18h00
Au
programme : quadrille, valse, polka, danses animalières, danses
d’animation…

Bal
de Noël en l’honneur de Charles Dickens, romancier de l’époque
victorienne ! Vendredi 18 décembre
2026 de 17h30 à 20h30 Au programme : danses Second Empire –
quadrille, valse, polka, danses d’animation…

SUR RESERVATION 06.990.956.30

http://ndseniors.free.fr

DEROULE DE LA FIN D’APRES-MIDI :

Dans la cour
d’honneur, rejoignez les danseurs
sur la piste pour des danses participatives.

16h00 VISITE DE L’HÔTEL (durée 1h15)

Dans
les salons d’apparat, après une visite du monument, admirez les
démonstrations dans un cadre exceptionnel. Pas de danses participatives
possibles à l’intérieur du monument. L’accès au bal dans les salons d’apparat
est compris dans le billet de visite libre du monument

17h30OUVERTUREDU BAL COSTUME

vestiaire sur
place, pas de location

QUE VOUS SOYEZ COSTUME OU NON L’ESSENTIEL EST D’ÊTRE DE LA FÊTE!

UN MOMENT D’ECHANGE DE DIALOGUES, AUTOUR DU VERRE DE L’AMITIE

20h30DÎNER AMICAL après le
bal nous vous proposons avec notre petit groupe,

un dîner amical est proposé dans une petite brasserie.

Offrir la possibilité aux personnes appréciant l’histoire de France de visiter l’Hôtel de la Marine, tout en participant à un bal costumé suivi d’un diner.
Le vendredi 30 octobre 2026
de 17h30 à 20h30
Le vendredi 27 novembre 2026
de 15h00 à 18h30
Le vendredi 18 décembre 2026
de 17h00 à 20h30
payant

SUR RESERVATION 0699095630

Public adultes. A partir de 35 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-30T18:30:00+01:00
fin : 2026-12-18T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-30T17:30:00+02:00_2026-10-30T20:30:00+02:00;2026-11-27T15:00:00+02:00_2026-11-27T18:30:00+02:00;2026-12-18T17:00:00+02:00_2026-12-18T20:30:00+02:00

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde  75001 Paris
Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)
Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)
Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (88.04m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo http://ndseniors.free.fr +33699095630 ndseniors@free.fr


Afficher la carte du lieu Hôtel de la Marine et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)