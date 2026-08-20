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Agora livres, Médiathèque Hélène Oudoux, Massy

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Hélène Oudoux · Massy

Agora livres, Médiathèque Hélène Oudoux, Massy

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Hélène Oudoux
Adresse
allée Albert Thomas, 91300 Massy
Ville
91300 Massy
Département
Essonne

Agora livres Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Hélène Oudoux Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

L’association Agora Livres ouvre les portes de son club de lecture pour partager ses dernières découvertes littéraires.
Samedis 3 octobre à 10h (durée 2h)
Médiathèque Jean Cocteau

Médiathèque Hélène Oudoux allée Albert Thomas, 91300 Massy Massy 91300 Villaine Essonne Île-de-France 0169202426 https://mediatheque.ville-massy.fr/ Équilibre alimentaire
Par une nutritionniste de l’Assiette pensante
Au cours de cet atelier, les enfants découvriront les bases d’une alimentation équilibrée en s’amusant.

De 5 à 10 ans
Samedi 3 octobre à 15h (durée 1h30)
Médiathèque Hélène Oudoux
Sur inscription
Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture

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