Informations pratiques

Saint-Bonnet-le-Froid

Aguasofro

Les Sources du Haut Plateau Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 18:00:00

fin : 2026-11-18 19:00:00

Date(s) :

2026-10-07 2026-11-04 2026-11-18 2026-12-02

Aguasofro Un moment de détente unique dans l’eau !

Au programme

➡️ Exercices de respiration pour se recentrer

➡️ Relaxation en apesanteur, dans un nénuphar

Infos & inscriptions 07.82.59.35.30

30€

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Les Sources du Haut Plateau Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Aguasofro: A unique moment of relaxation in the water!

On the program:

?? Breathing exercises to refocus

?? Weightless relaxation in a lily pad

Info & registration: 07.82.59.35.30

30?

L’événement Aguasofro Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-07-14 par Haut Pays du Velay Tourisme