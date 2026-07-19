Aguasofro Saint-Bonnet-le-Froid
mercredi 7 octobre 2026 · Saint-Bonnet-le-Froid
Informations pratiques
Saint-Bonnet-le-Froid
Aguasofro
Les Sources du Haut Plateau Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 18:00:00
fin : 2026-11-18 19:00:00
Date(s) :
2026-10-07 2026-11-04 2026-11-18 2026-12-02
Aguasofro Un moment de détente unique dans l’eau !
Au programme
➡️ Exercices de respiration pour se recentrer
➡️ Relaxation en apesanteur, dans un nénuphar
Infos & inscriptions 07.82.59.35.30
30€
.
Les Sources du Haut Plateau Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
Aguasofro: A unique moment of relaxation in the water!
On the program:
?? Breathing exercises to refocus
?? Weightless relaxation in a lily pad
Info & registration: 07.82.59.35.30
30?
L’événement Aguasofro Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-07-14 par Haut Pays du Velay Tourisme
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