Concert Orlando On Sax Saint-Bonnet-le-Froid
Concert Orlando On Sax Saint-Bonnet-le-Froid vendredi 21 août 2026.
Saint-Bonnet-le-Froid
Concert Orlando On Sax
Les Sources du Haut Plateau Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 24 – 24 – 29 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Rejoignez-nous pour une soirée guinguette inoubliable au cœur du Spa . Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, profitez d’un show musical en live avec Orlando and Sax, mêlant saxophone et ambiance chill pour enflammer votre soirée.
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Les Sources du Haut Plateau Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
Join us for an unforgettable open-air dance party in the heart of Spa. In a warm and friendly atmosphere, enjoy a live music show with Orlando and Sax, blending saxophone and a chill vibe to set your evening ablaze.
L’événement Concert Orlando On Sax Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme
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