Saint-Bonnet-le-Froid

Concert Orlando On Sax

Les Sources du Haut Plateau Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 24 – 24 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Rejoignez-nous pour une soirée guinguette inoubliable au cœur du Spa . Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, profitez d’un show musical en live avec Orlando and Sax, mêlant saxophone et ambiance chill pour enflammer votre soirée.

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Les Sources du Haut Plateau Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Join us for an unforgettable open-air dance party in the heart of Spa. In a warm and friendly atmosphere, enjoy a live music show with Orlando and Sax, blending saxophone and a chill vibe to set your evening ablaze.

L’événement Concert Orlando On Sax Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme