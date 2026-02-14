Saint-Bonnet-le-Froid

St Bonnet le show #4 Concert Nicolas Paugam

Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

19h00 Redécouvrez les chansons de Brassens à travers des reprises pleines de sensibilité et d’authenticité.

Rendez-vous sur la Place de l’Église à Saint-Bonnet-le-Froid pour un moment musical tout en poésie.

Bar et restauration disponibles sur place.

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Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

19h00 ? Rediscover the songs of Brassens through covers full of sensitivity and authenticity.

Join us on Place de l’Église in Saint-Bonnet-le-Froid for a poetic musical experience.

Bar and catering available on site.

L’événement St Bonnet le show #4 Concert Nicolas Paugam Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-05 par Haut Pays du Velay Tourisme