St Bonnet le show #4 Concert Nicolas Paugam Saint-Bonnet-le-Froid
St Bonnet le show #4 Concert Nicolas Paugam Saint-Bonnet-le-Froid samedi 15 août 2026.
Saint-Bonnet-le-Froid
St Bonnet le show #4 Concert Nicolas Paugam
Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
19h00 Redécouvrez les chansons de Brassens à travers des reprises pleines de sensibilité et d’authenticité.
Rendez-vous sur la Place de l’Église à Saint-Bonnet-le-Froid pour un moment musical tout en poésie.
Bar et restauration disponibles sur place.
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Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
19h00 ? Rediscover the songs of Brassens through covers full of sensitivity and authenticity.
Join us on Place de l’Église in Saint-Bonnet-le-Froid for a poetic musical experience.
Bar and catering available on site.
L’événement St Bonnet le show #4 Concert Nicolas Paugam Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-05 par Haut Pays du Velay Tourisme
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