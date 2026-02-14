Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

St Bonnet le show #4 Concert Cherry Chap Saint-Bonnet-le-Froid

St Bonnet le show #4 Concert Cherry Chap Saint-Bonnet-le-Froid dimanche 23 août 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 43290 Saint-Bonnet-le-Froid

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Saint-Bonnet-le-Froid

St Bonnet le show #4 Concert Cherry Chap

Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 17:30:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

17h30 Plongez dans une ambiance musicale chaleureuse avec Cherry Chap, qui revisite avec élégance des classiques pop, soul et jazz.
Rendez-vous sur la Place de l’Église pour ce moment convivial en plein air.
Bar et restauration disponibles sur place.
  .

Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

5:30 pm Immerse yourself in a warm musical atmosphere with Cherry Chap, who elegantly revisits pop, soul and jazz classics.
Join us on Place de l’Église for this convivial open-air event.
Bar and catering available on site.

L’événement St Bonnet le show #4 Concert Cherry Chap Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-05 par Haut Pays du Velay Tourisme

À voir aussi à Saint-Bonnet-le-Froid (Haute-Loire)