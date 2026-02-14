Saint-Bonnet-le-Froid

St Bonnet le show #4 Concert Cherry Chap

Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 17:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

17h30 Plongez dans une ambiance musicale chaleureuse avec Cherry Chap, qui revisite avec élégance des classiques pop, soul et jazz.

Rendez-vous sur la Place de l’Église pour ce moment convivial en plein air.

Bar et restauration disponibles sur place.

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Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

5:30 pm Immerse yourself in a warm musical atmosphere with Cherry Chap, who elegantly revisits pop, soul and jazz classics.

Join us on Place de l’Église for this convivial open-air event.

Bar and catering available on site.

L’événement St Bonnet le show #4 Concert Cherry Chap Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-05 par Haut Pays du Velay Tourisme