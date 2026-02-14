St Bonnet le show #4 Concert Scooby Doo Saint-Bonnet-le-Froid
St Bonnet le show #4 Concert Scooby Doo Saint-Bonnet-le-Froid dimanche 16 août 2026.
Saint-Bonnet-le-Froid
St Bonnet le show #4 Concert Scooby Doo
Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
17h30 Laissez-vous emporter par des reprises anglaises aux sonorités soul et funk, pour un moment rythmé et plein de groove.
rdv sur la Place de l’Église pour profiter de cette ambiance musicale en plein air.
Bar et restauration disponibles sur place.
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Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
5:30pm Let yourself be carried away by soulful, funky English covers, for a rhythmic, groovy moment.
rdv on Place de l’Église to enjoy this open-air musical atmosphere.
Bar and catering available on site.
L’événement St Bonnet le show #4 Concert Scooby Doo Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-05 par Haut Pays du Velay Tourisme
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