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St Bonnet le show #4: soirée musicale Saint-Bonnet-le-Froid

St Bonnet le show #4: soirée musicale Saint-Bonnet-le-Froid mardi 18 août 2026.

Adresse : Les Genets d'or

Ville : 43290 Saint-Bonnet-le-Froid

Département : Haute-Loire

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Tarif :

Saint-Bonnet-le-Froid

St Bonnet le show #4: soirée musicale

Les Genets d’or Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Soirée musicale Amène ta playlist
Partagez vos sons préférés et laissez-vous porter par une ambiance conviviale et participative !
Rendez-vous sur la Place de l’Église pour une soirée où chacun devient DJ.
Bar et restauration disponibles sur place.
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Les Genets d’or Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Musical evening: Bring your playlist
Share your favorite sounds and let yourself be carried away by a friendly, participatory atmosphere!
Join us on Place de l’Église for an evening where everyone becomes a DJ.
Bar and catering available on site.

L’événement St Bonnet le show #4: soirée musicale Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-05 par Haut Pays du Velay Tourisme

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