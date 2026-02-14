Saint-Bonnet-le-Froid

St Bonnet le show #4: soirée musicale

Les Genets d’or Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Soirée musicale Amène ta playlist

Partagez vos sons préférés et laissez-vous porter par une ambiance conviviale et participative !

Rendez-vous sur la Place de l’Église pour une soirée où chacun devient DJ.

Bar et restauration disponibles sur place.

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Les Genets d’or Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Musical evening: Bring your playlist

Share your favorite sounds and let yourself be carried away by a friendly, participatory atmosphere!

Join us on Place de l’Église for an evening where everyone becomes a DJ.

Bar and catering available on site.

L’événement St Bonnet le show #4: soirée musicale Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-05 par Haut Pays du Velay Tourisme