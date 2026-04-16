Aharon Appelfeld, à la croisée de l’intime et de l’universel Mémorial de la Shoah Paris
Aharon Appelfeld, à la croisée de l’intime et de l’universel Mémorial de la Shoah Paris dimanche 31 mai 2026.
Né en 1932 en Roumanie, Aharon Appelfeld a 8 ans quand sa mère est assassinée par le régime allié du IIIe Reich et qu’il s’enfuit du camp où il est détenu. Durant trois ans, il se cache dans les forêts, vivant aux côtés de fugitifs et marginaux. En 1946, il embarque clandestinement pour la Palestine et deviendra un immense écrivain. Le recours à la fiction, où le vécu le plus tragique se mêle à l’onirisme, le difficile abandon de l’allemand, sa langue maternelle, et le choix de l’hébreu pour la création littéraire lui seront nécessaires pour renaître à la vie.
14h – Le choix de la fiction
Projection de L’Enfance d’Aharon (France, documentaire, 76 min, production Dublin Films, 2018) d’Arnaud Sauli, suivie d’une discussion en présence du réalisateur, de Renée Adjiman, co‑directrice d’ouvrage, et Valérie Zenatti (sous réserve), écrivaine, traductrice d’Aharon Appelfeld.
En conversation avec Bertrand Richard, auteur et éditeur.
Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.
17 h – Les langues d’Aharon Appelfeld
Projection de D’une langue à l’autre (France, Israël, Allemagne, Belgique, documentaire, 70 min, Swan Productions, 2004) de Nurith Aviv, suivie d’une discussion en présence de la réalisatrice, de Valérie Pera Guillot, co‑directrice d’ouvrage, et Michèle Tauber, maîtresse de conférences en langue et littérature hébraïques moderne et contemporaine à l’université Sorbonne Nouvelle.
En conversation avec Bertrand Richard, auteur et éditeur.
À l’occasion de la parution de Rencontres avec Aharon Appelfeld, sous la direction de Renée Adjiman et Valérie Pera Guillot, Éditions Imago, 2025.
Le dimanche 31 mai 2026
de 14h30 à 17h00
Le dimanche 31 mai 2026
de 17h00 à 19h00
payant
Tarif: 3€ à 5€
Tarifs applicables pour les deux séances
Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)
Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T17:30:00+02:00
fin : 2026-05-31T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-31T14:30:00+02:00_2026-05-31T17:00:00+02:00;2026-05-31T17:00:00+02:00_2026-05-31T19:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/aharon-appelfeld-a-la-croisee-de-lintime-et-de-luniversel +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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