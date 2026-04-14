AhBon!? Ernesto & Soto, JASS CLUB, Paris

AhBon!? Ernesto & Soto Samedi 9 mai, 19h30, 21h30, 22h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 12€ | Tarif Plein : 15€ | Tarif Plein : 15€ | Tarif Réduit : 12€ | Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T19:30:00+02:00 – 2026-05-09T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T22:30:00+02:00 – 2026-05-10T01:30:00+02:00

*19h30* « Avec AhBon!? tout est improvisé. On crée des ambiances douces ou des rythmes dansants, selon l’inspiration du moment. Chaque live est unique, une expérience sonore qui, on espère te surprendra et t’embarquera ailleurs. Dans notre chambre imaginaire, cocon dans lequel on créé. » **Galawesh Heril** / voix, effets **Nathan Mollet** / clavier **Titouan Lovesurgr** / machines, pulsar *21h30* Ernesto célèbre la sortie de son premier album Unwritten Paths au Jass Club dans une version live réinventée, entre électronique et improvisation. Accompagné du batteur Sotiris Tsolis, il transforme les morceaux de l’album en une performance vivante, où machines et batterie dialoguent en temps réel, à la frontière du live électronique, du dancefloor et du jazz spirituel. **Ernest Abergel** / machines, synthétiseurs, guitare **Sotiris Tsolis** / batterie *22h30* Jam Session Electro – **Energie Dancefloor** / NO SOLO *Mood : Q3 – Harvey Sutherland Caught Up – Metro Area Flim – Aphex Twin 3342 – Lovesurgr Hardware Boogie – Ernesto Computer World 2 – Kraftwerk* *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !* *// Piano à queue & batterie sur place*

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/451-AhBon?session=451 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/452-Ernesto-Soto?session=452 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/453-Jam-session-Electro-AhBon-Ernesto-Soto?session=453 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30« Avec AhBon!? tout est improvisé.On crée des ambiances douces ou des rythmes dansants, selon l’inspiration du moment. Chaque live est unique, une expérience sonore qui, on espère te surprend … Electro