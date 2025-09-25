Ai-chi à la piscine municipale place du Breuil Saugues

Ai-chi à la piscine municipale place du Breuil Saugues vendredi 9 octobre 2026.

Ai-chi à la piscine municipale

place du Breuil Piscine municipale Saugues Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

+ entrée piscine

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-09 12:30:00
fin : 2026-06-25 13:15:00

Date(s) :
2026-10-09

Activité aquatique en piscine chauffée à 34°
accueil@saugues.fr

English :

Aquatic activities in a 34° heated pool

