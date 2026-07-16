AICHA REDOUANE & HABIB YAMMINE, Auditorium de La Batterie, Guyancourt

Informations pratiques

AICHA REDOUANE & HABIB YAMMINE Mercredi 20 janvier 2027, 19h00 Auditorium de La Batterie Yvelines

17€ / 11,5€ / 8,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-20T19:00:00+01:00 – 2027-01-20T20:00:00+01:00

Fin : 2027-01-20T19:00:00+01:00 – 2027-01-20T20:00:00+01:00

La rencontre des traditions et de la création musicale, portée par le souffle des cultures orientales et la liberté de l’expression.

De renommée internationale, la diva franco marocaine Aïcha Redouane explore depuis plus de trente ans les grandes traditions du chant arabe, du maqâm et du soufisme, entre héritage amazigh et musique savante du Proche-Orient. En duo avec le percussionniste libanais Habib Yammine, elle développe un travail unique autour du rythme, de la poésie et des répertoires anciens, au sein de l’ensemble Al-Adwâr.

Leur musique, à la croisée des traditions et de la création, fait dialoguer mémoire et spiritualité dans une quête d’harmonie et de transmission.

« La grande générosité d’Aïcha Redouane prend l’auditeur, le spectateur par la main et le guide au plus profond de l’art du Maqâm Arabe et du chant Soufi. » – Ma Bastide

Auditorium de La Batterie 7 rue De La Redoute, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4059 »}] Salle de spectacle – places assises Guichet de la billetterie ouvert uniquement les soirs de concert à partir de 19h.

Art du Maqam et du chant d’amour Soufi

©F.Vernhet