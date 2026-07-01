“Ainsi font font font les petites marionnettes à doigts”, Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville, Chaville

samedi 4 juillet 2026 · Mairie de Chaville - Parc de l'hôtel de ville · Chaville

Informations pratiques

“Ainsi font font font les petites marionnettes à doigts” Samedi 4 juillet, 10h30 Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville Hauts-de-Seine

Gratuit, dès 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T12:30:00+02:00

Les enfants sont invités à participer à un atelier créatif et ludique de fabrication de marionnettes à doigts à partir de matériaux recyclés. Cartons, rouleaux de papier, bouchon, chutes de tissu et autres objets du quotidien reprendront vie grâce à leur imagination. Après la création, les participants pourront inventer des personnages, raconter des histoires et mettre en scène de petites aventures. Une activité amusante qui sensibilise au recyclage tout en développant la créativité.

Atelier proposé par Fourchette et Tournevis

Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville 1456 avenue Roger Salengro 92370 Chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 15 40 00 http://www.ville-chaville.fr Mairie de Chaville. Jardins.

Atelier créatif enfants pour fabriquer des marionnettes à doigts Marionnette à doigts atelier

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