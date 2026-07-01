L’heure du conte, Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville, Chaville
samedi 4 juillet 2026 · Mairie de Chaville - Parc de l'hôtel de ville · Chaville
Informations pratiques
L’heure du conte Samedi 4 juillet, 11h00 Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T11:00:00+02:00 – 2026-07-04T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T11:00:00+02:00 – 2026-07-04T11:30:00+02:00
Chut ! L’heure du conte a sonné !
Un moment privilégié pour les enfants à partir de 3 ans. Installés confortablement, ils pourront savourer sans modération des histoires magiques, marrantes, surprenantes… et parfois effrayantes, avec leurs parents, leurs grands-parents et toute la famille !
Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville 1456 avenue Roger Salengro 92370 Chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 15 40 00 http://www.ville-chaville.fr Mairie de Chaville. Jardins.
Un moment de lecture privilégié pour les petits à partir de 3 ans Lecture Littérature
©villedechaville
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