Troc de plantes, Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville, Chaville

samedi 4 juillet 2026 · Mairie de Chaville - Parc de l'hôtel de ville · Chaville

Informations pratiques

Troc de plantes Samedi 4 juillet, 10h30 Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Le principe est simple. Échanger “gratuitement” ses plants, graines, boutures, semences pour acquérir de nouvelles variétés de végétaux.

Vous recherchez un plant particulier pour embellir votre jardin ? Vous croulez sous vos semis d’hiver et ne savez pas quoi en faire ? Pas de panique. Le troc aux plantes est la solution.

Vous apportez votre petit pot de semis étiqueté et repartez avec un nouveau végétal. C’est le principe même du troc aux plantes. Il est aussi possible de simplement donner ou se faire offrir des plantes, variétés de fleurs, légumes, plantes d’intérieur… ou aromatiques, tout se troque dans une ambiance conviviale sous l’œil complice d’amateurs du jardin.

Et si vous venez les mains vides, repartez aussi avec des idées, conseils et savoir-faire de passionnés. Pensez dès à présent à constituer votre monnaie d’échange pour proposer vos plantes aux personnes présentes sur le stand.

Les plants à échanger sont offerts par le service des parcs et jardins de la ville de Chaville.

Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville 1456 avenue Roger Salengro 92370 Chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 15 40 00 http://www.ville-chaville.fr Mairie de Chaville. Jardins.

Échangez vos plantes préférées, partagez vos conseils d’experts et repartez avec de nouveaux trésors verts lors d’une distribution gratuite de végétaux. troc semis