La ludomobile débarque !, Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville, Chaville

Informations pratiques

La ludomobile débarque ! Samedi 4 juillet, 14h00 Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville Hauts-de-Seine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Une ludothèque à ciel ouvert avec plein de jeux pour tous.

La MJC-25 de la Vallée installe en plein air sa grande boîte à trésors mobile remplie de jeux de société, de jeux en bois, de construction et d’adresse ou encore de jeux sportifs (badminton, ping-pong…). Favorisant les activités intergénérationnelles la ludomobile permet de concrétiser le “mieux vivre ensemble”. Yann et Kalil, les ludothécaires de la MJC seront présents pour apporter leur aide et leurs conseils, faites appel à eux !

Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville 1456 avenue Roger Salengro 92370 Chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 15 40 00 http://www.ville-chaville.fr Mairie de Chaville. Jardins.

Les ludothécaires de la MJC de la Vallée réjouiront les petits et les grands avec des grandes parties de jeux de plateaux et de jeux en bois. Ludothèque jeux