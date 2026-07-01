Plaisirs gourmands – Dégustation de fraises et de cerises, Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville, Chaville

samedi 4 juillet 2026 · Mairie de Chaville - Parc de l'hôtel de ville · Chaville

Informations pratiques

Plaisirs gourmands – Dégustation de fraises et de cerises Samedi 4 juillet, 11h00 Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville Hauts-de-Seine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T11:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T11:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Venez découvrir les fraises et les cerises de “La Clayette“ ! C’est un régal ! Déjà présente dans plusieurs villes des Hauts-de-Seine, La Clayette propose en libre-service des produits locaux en circuit court. Elle est installée Gare Rive Droite et fait le bonheur des usagers de la gare et des Chavillois. Avis aux gourmands !

Toutes les infos sur www.laclayette.com

Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville 1456 avenue Roger Salengro 92370 Chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 15 40 00 http://www.ville-chaville.fr [{« link »: « http://www.laclayette.com »}] Mairie de Chaville. Jardins.

Pour satisfaire les petites faims et déguster des produits d’excellence, La Clayette, distributeur de produits locaux en circuit court vient vous régaler. dégustation produits locaux