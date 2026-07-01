Plaisirs gourmands – Dégustation de fraises et de cerises, Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville, Chaville
samedi 4 juillet 2026 · Mairie de Chaville - Parc de l'hôtel de ville · Chaville
Informations pratiques
Plaisirs gourmands – Dégustation de fraises et de cerises Samedi 4 juillet, 11h00 Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville Hauts-de-Seine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T11:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T11:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00
Venez découvrir les fraises et les cerises de “La Clayette“ ! C’est un régal ! Déjà présente dans plusieurs villes des Hauts-de-Seine, La Clayette propose en libre-service des produits locaux en circuit court. Elle est installée Gare Rive Droite et fait le bonheur des usagers de la gare et des Chavillois. Avis aux gourmands !
Toutes les infos sur www.laclayette.com
Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville 1456 avenue Roger Salengro 92370 Chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 15 40 00 http://www.ville-chaville.fr [{« link »: « http://www.laclayette.com »}] Mairie de Chaville. Jardins.
Pour satisfaire les petites faims et déguster des produits d’excellence, La Clayette, distributeur de produits locaux en circuit court vient vous régaler. dégustation produits locaux
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