“Mon vélo, je m’en occupe”, Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville, Chaville

samedi 4 juillet 2026 · Mairie de Chaville - Parc de l'hôtel de ville · Chaville

Informations pratiques

“Mon vélo, je m’en occupe” Samedi 4 juillet, 14h30 Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville Hauts-de-Seine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T16:30:00+02:00

Atelier de co-réparation : “Mon vélo, je m’en occupe”

Au programme : un peu de théorie pour comprendre son vélo, de la manipulation pour apprendre les gestes essentiels, de la pratique pour devenie autonome, un petit quiz pour tester ses connaissances en s’amusant.

L’objectif : responsabiliser les enfants, développer leur confiance dans l’entretien de leur vélo, encourager une mobilité plus durable

Un moment utile, fun et formateur à ne pas manquer.

Cet atelier est proposé par Fourchettes et Tournevis.

Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville 1456 avenue Roger Salengro 92370 Chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 15 40 00 http://www.ville-chaville.fr Mairie de Chaville. Jardins.

Un atelier ludique et éducatif dédié aux enfants pour apprendre à prendre soin de leur vélo. atelier co-réparation

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