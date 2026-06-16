Aîoli et gâteau au café ô petits bonheurs Café ô petits bonheurs Pertuis
Aîoli et gâteau au café ô petits bonheurs Café ô petits bonheurs Pertuis mardi 16 juin 2026.
Pertuis
Aîoli et gâteau au café ô petits bonheurs
Mardi 16 juin 2026 à partir de 12h30. Café ô petits bonheurs 100 Place Jean Jaurès Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 12:30:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Ô PETITS BONHEURS, place Jean Jaurès
Le café vous propose un aÏoli avec possibilité de participer à l’atelier cuisine à partir de 9h30 le mardi 16 juin .
Sur réservation au 07 68 52 18 27 .
Café ô petits bonheurs 100 Place Jean Jaurès Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 52 18 27
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English :
Ô PETITS BONHEURS, place Jean Jaurès
L’événement Aîoli et gâteau au café ô petits bonheurs Pertuis a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de Pertuis
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