Aîoli et gâteau au café ô petits bonheurs Café ô petits bonheurs Pertuis

Pertuis

Aîoli et gâteau au café ô petits bonheurs

Mardi 16 juin 2026 à partir de 12h30. Café ô petits bonheurs 100 Place Jean Jaurès Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 12:30:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Ô PETITS BONHEURS, place Jean Jaurès

Le café vous propose un aÏoli avec possibilité de participer à l’atelier cuisine à partir de 9h30 le mardi 16 juin .

Sur réservation au 07 68 52 18 27 .

Café ô petits bonheurs 100 Place Jean Jaurès Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 52 18 27

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English :

Ô PETITS BONHEURS, place Jean Jaurès

L’événement Aîoli et gâteau au café ô petits bonheurs Pertuis a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de Pertuis