Don Quichotte Médiathèque Les Carmes Pertuis

Don Quichotte

Vendredi 19 juin 2026 de 18h à 18h45.

Samedi 20 juin 2026 de 17h à 17h45. Médiathèque Les Carmes 35 Avenue Maréchal Leclerc Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:00:00

fin : 2026-06-20 17:45:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20

Don Quichotte revisité par deux fous !

Du livre à la scène, Don Quichotte et Sancho Panza se déplient et prennent corps de chair et d’objets pour nous transporter sur les routes de la Manche à la redécouverte des aventures burlesques et poétiques de Don Quichotte et Sancho Panza.

Entre rire et tendresse, ils nous font entendre les mots de Miguel de Cervantes et jouent l’indéfectible duo de l’idéalisme extravagant et de la complice sagesse.

Un spectacle aux trouvailles épiques porté par la savoureuse complicité des deux acteurs. .

Médiathèque Les Carmes 35 Avenue Maréchal Leclerc Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 maison.culture@mairie-pertuis.fr

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English :

Don Quixote revisited by two madmen!

L’événement Don Quichotte Pertuis a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de Pertuis