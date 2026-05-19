Festival de la bière artisanale 3ème édition Place Mirabeau Pertuis

Pertuis

Festival de la bière artisanale 3ème édition

Samedi 13 juin 2026 à partir de 14h. Place Mirabeau Centre Ville Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

3ème festival de la bière en centre ville de Pertuis

avec la présence de brasseurs locaux

food trucks salés et sucrés

Groupe de Musique

Les Vitrines de Pertuis organisent pour sa troisième édition, La Fête de la Bière.

Au rendez-vous des brasseurs locaux, Food Trucks, musique et animations en tout genre pour petits et grands.



La fête se déroulera le 13 juin dès 14h dans le centre ville de Pertuis.

Groupe de Musique Tribute Bestof U2 et DJ T.Suarez .

Place Mirabeau Centre Ville Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 08 56 67 vitrinesdepertuis84120@gmail.com

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English :

3rd beer festival in downtown Pertuis

with the presence of local brewers

sweet and savoury food trucks

Music band

L’événement Festival de la bière artisanale 3ème édition Pertuis a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Pertuis