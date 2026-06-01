Pertuis

Inscriptions conservatoire

Du 15/06 au 30/06/2026.

Réinscriptions anciens élèves sur le site ou mail

Info 04 90 09 67 20.

Du 03/07 au 30/08/2026.

Inscriptions nouveaux élèves sur le site ou mail

Info 04 90 09 67 20. parc Granier Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-15 2026-07-03

Les inscriptions sont ouvertes au Conservatoire de musique de Pertuis.

Réinscriptions des anciens élèves du 15 au 30 juin.

Inscriptions nouveaux élèves du 03 juillet au 30 août. .

parc Granier Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 67 20 conservatoire.musique@mairie-pertuis.fr

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English :

Registrations are open at the Conservatoire de musique de Pertuis.

L’événement Inscriptions conservatoire Pertuis a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pertuis