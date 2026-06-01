Inscriptions conservatoire Pertuis
Inscriptions conservatoire Pertuis lundi 15 juin 2026.
Pertuis
Inscriptions conservatoire
Du 15/06 au 30/06/2026.
Réinscriptions anciens élèves sur le site ou mail
Info 04 90 09 67 20.
Du 03/07 au 30/08/2026.
Inscriptions nouveaux élèves sur le site ou mail
Info 04 90 09 67 20. parc Granier Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-15 2026-07-03
Les inscriptions sont ouvertes au Conservatoire de musique de Pertuis.
Réinscriptions des anciens élèves du 15 au 30 juin.
Inscriptions nouveaux élèves du 03 juillet au 30 août. .
parc Granier Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 67 20 conservatoire.musique@mairie-pertuis.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Registrations are open at the Conservatoire de musique de Pertuis.
L’événement Inscriptions conservatoire Pertuis a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pertuis
À voir aussi à Pertuis (Vaucluse)
- Mobitruck la boutique mobile de la métropole Pl. Mirabeau Pertuis 12 juin 2026
- Exposition Racines à la Galerie Namast’art Galerie Namast’Art Pertuis 12 juin 2026
- Les nocturnes de la cave des Bons Sachants Cave des bons sachants Pertuis 12 juin 2026
- Concert Harmonie junior et orchestre Garance Place de la Mairie Pertuis 13 juin 2026
- Festival de la bière artisanale 3ème édition Place Mirabeau Pertuis 13 juin 2026