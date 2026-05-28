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Les nocturnes de la cave des Bons Sachants Cave des bons sachants Pertuis

Les nocturnes de la cave des Bons Sachants Cave des bons sachants Pertuis vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Cave des bons sachants

Adresse : 191 avenue Pierre Semard

Ville : 84120 Pertuis

Département : Vaucluse

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Pertuis

Les nocturnes de la cave des Bons Sachants

Vendredi 12 juin 2026 de 18h à 22h.

Vendredi 3 juillet 2026 de 18h à 22h.

Vendredi 7 août 2026 de 18h à 22h. Cave des bons sachants 191 avenue Pierre Semard Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :
2026-06-12 2026-07-03 2026-08-07

Les nocturnes de la cave des Bons Sachants de 18h00 à 22h00.
Au programme
– Groupe de musique live
– Vins de la cave
– Restauration sur place

Le 12 Juin 3 Juillet 7 Août   .

Cave des bons sachants 191 avenue Pierre Semard Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 00 93 

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English :

Les nocturnes de la cave des Bons Sachants from 6pm to 10pm.

L’événement Les nocturnes de la cave des Bons Sachants Pertuis a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de Pertuis

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