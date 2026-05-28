Les nocturnes de la cave des Bons Sachants Cave des bons sachants Pertuis

Pertuis

Les nocturnes de la cave des Bons Sachants

Vendredi 12 juin 2026 de 18h à 22h.

Vendredi 3 juillet 2026 de 18h à 22h.

Vendredi 7 août 2026 de 18h à 22h. Cave des bons sachants 191 avenue Pierre Semard Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-07-03 2026-08-07

Les nocturnes de la cave des Bons Sachants de 18h00 à 22h00.

Au programme

– Groupe de musique live

– Vins de la cave

– Restauration sur place



Le 12 Juin 3 Juillet 7 Août .

Cave des bons sachants 191 avenue Pierre Semard Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 00 93

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English :

Les nocturnes de la cave des Bons Sachants from 6pm to 10pm.

L’événement Les nocturnes de la cave des Bons Sachants Pertuis a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de Pertuis