Les nocturnes de la cave des Bons Sachants Cave des bons sachants Pertuis
Les nocturnes de la cave des Bons Sachants Cave des bons sachants Pertuis vendredi 12 juin 2026.
Pertuis
Les nocturnes de la cave des Bons Sachants
Vendredi 12 juin 2026 de 18h à 22h.
Vendredi 3 juillet 2026 de 18h à 22h.
Vendredi 7 août 2026 de 18h à 22h. Cave des bons sachants 191 avenue Pierre Semard Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-07-03 22:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-07-03 2026-08-07
Les nocturnes de la cave des Bons Sachants de 18h00 à 22h00.
Au programme
– Groupe de musique live
– Vins de la cave
– Restauration sur place
Le 12 Juin 3 Juillet 7 Août .
Cave des bons sachants 191 avenue Pierre Semard Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 00 93
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English :
Les nocturnes de la cave des Bons Sachants from 6pm to 10pm.
L’événement Les nocturnes de la cave des Bons Sachants Pertuis a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de Pertuis
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