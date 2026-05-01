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Journée portes ouvertes O petits bonheurs Pertuis

Journée portes ouvertes O petits bonheurs Pertuis samedi 30 mai 2026.

Adresse : 100 place Jean Jaurès

Ville : 84120 Pertuis

Département : Vaucluse

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Pertuis

Journée portes ouvertes O petits bonheurs

Samedi 30 mai 2026 à partir de 10h. 100 place Jean Jaurès Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Pour fêter ses 7 ans , le café associatif O petits bonheurs propose une journée portes ouvertes le samedi 30 mai à partir de 10h .
A cette occasion des animations, tombola, stand maquillage , jeux pour tous seront proposés.
Un repas sur réservation vous sera également proposé à partir de 20h suivi d’un concert dansant avec Smoothy Délisse à partir de21 h.   .

100 place Jean Jaurès Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 52 18 27  cafeopetitsbonheurs@gmail.com

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English :

To celebrate its 7th anniversary, the café associatif O petits bonheurs is holding an open day on Saturday May 30th from 10am.

L’événement Journée portes ouvertes O petits bonheurs Pertuis a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Pertuis

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