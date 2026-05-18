Portes ouvertes au domaine du Collet Vert Domaine du Collet Vert Pertuis
Portes ouvertes au domaine du Collet Vert Domaine du Collet Vert Pertuis samedi 30 mai 2026.
Pertuis
Portes ouvertes au domaine du Collet Vert
Samedi 30 mai 2026 de 10h à 20h.
Dimanche 31 mai 2026 de 10h à 14h. Domaine du Collet Vert 3120 B Route de la bonde Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 20:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
Portes Ouvertes au Domaine du Collet Vert à Pertuis le 30 et 31 mai.
Portes ouvertes au Domaine du Collet Vert.
Venez découvrir notre domaine familial fondé par Jérôme Barnéoud il y a 11 ans !
Au programme visite de la cave, présentation du matériel viticole (tracteurs, machine à vendanger , équipement de vinification), dégustation des nouveaux millésimes et offres promotionelles.
Samedi 30 mai de 10h à 20h visite de la cave, camion pizza sur place pour vous restaurer.
Dimanche 31 mai de 10h à 14h visite de la cave. Food Truck sur place le midi pour vous restaurer. .
Domaine du Collet Vert 3120 B Route de la bonde Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 26 74 76 barneoud.jerome@laposte.net
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English :
Open house at Domaine du Collet Vert in Pertuis on May 30 and 31.
L’événement Portes ouvertes au domaine du Collet Vert Pertuis a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de Pertuis
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