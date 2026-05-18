Portes ouvertes au domaine du Collet Vert Domaine du Collet Vert Pertuis

Pertuis

Portes ouvertes au domaine du Collet Vert

Samedi 30 mai 2026 de 10h à 20h.

Dimanche 31 mai 2026 de 10h à 14h. Domaine du Collet Vert 3120 B Route de la bonde Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Portes Ouvertes au Domaine du Collet Vert à Pertuis le 30 et 31 mai.

Portes ouvertes au Domaine du Collet Vert.



Venez découvrir notre domaine familial fondé par Jérôme Barnéoud il y a 11 ans !

Au programme visite de la cave, présentation du matériel viticole (tracteurs, machine à vendanger , équipement de vinification), dégustation des nouveaux millésimes et offres promotionelles.



Samedi 30 mai de 10h à 20h visite de la cave, camion pizza sur place pour vous restaurer.

Dimanche 31 mai de 10h à 14h visite de la cave. Food Truck sur place le midi pour vous restaurer. .

Domaine du Collet Vert 3120 B Route de la bonde Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 26 74 76 barneoud.jerome@laposte.net

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English :

Open house at Domaine du Collet Vert in Pertuis on May 30 and 31.

L’événement Portes ouvertes au domaine du Collet Vert Pertuis a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de Pertuis