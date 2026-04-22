Pertuis

Lézardons dans la Rue Festival d’arts de rue

Du jeudi 18 au samedi 20 juin 2026. Centre-ville de Pertuis Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-18

La Ville de Pertuis vous donne rendez-vous pour la 10ᵉ édition du festival Lézardons dans la Rue , un événement festif et familial dédié aux arts de rue.

Du 18 au 20 juin venez nous retrouver dans les rues de Pertuis.



Pendant trois jours, les rues du centre-ville s’animent avec des spectacles variés théâtre, cirque, musique, performances et animations pour tous les âges. Une programmation riche et surprenante pour découvrir des artistes venus d’horizons différents dans une ambiance conviviale.



Cie gratte-ciel/Fanfare la marmaille/Cirque immersif/Théâtre du vide-poches/Cie l’arbre à vache/Cie vraiment super/Cie Accrorap/T’es rien sans la terre



Événement gratuit



Venez profiter d’un moment de partage et de découverte au cœur de la ville !



Renseignements 04 90 79 73 53 06 15 22 51 04

maison.culture@mairie-pertuis.fr .

Centre-ville de Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 maison.culture@mairie-pertuis.fr

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English :

The town of Pertuis invites you to the 10th edition of the Lézardons dans la Rue festival, a festive family event dedicated to street art.

L’événement Lézardons dans la Rue Festival d’arts de rue Pertuis a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Pertuis