Lézardons dans la Rue Festival d’arts de rue Pertuis
Lézardons dans la Rue Festival d’arts de rue Pertuis jeudi 18 juin 2026.
Pertuis
Lézardons dans la Rue Festival d’arts de rue
Du jeudi 18 au samedi 20 juin 2026. Centre-ville de Pertuis Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-18
La Ville de Pertuis vous donne rendez-vous pour la 10ᵉ édition du festival Lézardons dans la Rue , un événement festif et familial dédié aux arts de rue.
Du 18 au 20 juin venez nous retrouver dans les rues de Pertuis.
Pendant trois jours, les rues du centre-ville s’animent avec des spectacles variés théâtre, cirque, musique, performances et animations pour tous les âges. Une programmation riche et surprenante pour découvrir des artistes venus d’horizons différents dans une ambiance conviviale.
Cie gratte-ciel/Fanfare la marmaille/Cirque immersif/Théâtre du vide-poches/Cie l’arbre à vache/Cie vraiment super/Cie Accrorap/T’es rien sans la terre
Événement gratuit
Venez profiter d’un moment de partage et de découverte au cœur de la ville !
Renseignements 04 90 79 73 53 06 15 22 51 04
maison.culture@mairie-pertuis.fr .
Centre-ville de Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 maison.culture@mairie-pertuis.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The town of Pertuis invites you to the 10th edition of the Lézardons dans la Rue festival, a festive family event dedicated to street art.
L’événement Lézardons dans la Rue Festival d’arts de rue Pertuis a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Pertuis
À voir aussi à Pertuis (Vaucluse)
- Hommage à Joseph d’Arbaud Pertuis 25 avril 2026
- Cyclo’ride La métropole à vélo 2026 Stade du Farigoulier Pertuis 25 avril 2026
- Vide grenier Les luberonnes Rue des Magnolias Pertuis 26 avril 2026
- Exposition Le galet clair Claire Taillard Galerie Namast’art Pertuis 28 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Pellenc ST, Pertuis 1 mai 2026