Pertuis

Polyfolies

Du samedi 20 au lundi 22 juin 2026.

Horaires variables.

Mardi 30 juin 2026 à partir de 18h30.

Concert de clotûre. Rue Giraud Chapelle de la Charité Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-30

Le Conservatoire de Pertuis présente un concert chorale des kids et adultes sous la direction de Guilhem Demeyere le jeudi 25 juin à 18h à la Chapelle de la Charité.

Renseignement 04 90 09 67 20

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Rue Giraud Chapelle de la Charité Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 67 20

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English :

The Conservatoire de Pertuis presents a choral concert for kids and adults under the direction of Guilhem Demeyere on Thursday June 25 at 6pm at the Chapelle de la Charité.

Information 04 90 09 67 20

L’événement Polyfolies Pertuis a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pertuis