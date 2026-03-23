Petit frère Rue Giraud Pertuis

Petit frère

Samedi 20 juin 2026 de 21h30 à 22h30. Rue Giraud Ecole Marsily Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:30:00

fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Cirque à la croisée des mondes

Petit frère tisse une fresque humaine autour d’un Eldorado insaisissable. Des acrobates aux parcours variés forgent des liens indéfectibles dans l’adversité. L’être humain, face à sa solitude, redécouvre l’essence du vivre-ensemble. Sur scène, des murs mobiles dansent et symbolisent nos frontières physiques et psychiques. Une allégorie puissante où s’entremêlent les destins, questionnant notre rapport à l’autre et au monde dans un périple vers une vie meilleure.



Tout public

Cie t’es rien sans la terre

Distribution Aurélie Dauphin (artiste, directrice artistique et metteuse en scène), Alexandra Gonzalez Campos (artiste), Florent Lemonnier (artiste), Mamady Soumah (artiste), Toumany Bangoura (artiste), Claire Jassin (technicienne), Axelle Leblanc (chargée de production et diffusion) .

Rue Giraud Ecole Marsily Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 maison.culture@mairie-pertuis.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Circus at the crossroads of worlds

L’événement Petit frère Pertuis a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de Pertuis