Petit frère Rue Giraud Pertuis
Petit frère Rue Giraud Pertuis samedi 20 juin 2026.
Petit frère
Samedi 20 juin 2026 de 21h30 à 22h30. Rue Giraud Ecole Marsily Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 21:30:00
fin : 2026-06-20 22:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Cirque à la croisée des mondes
Petit frère tisse une fresque humaine autour d’un Eldorado insaisissable. Des acrobates aux parcours variés forgent des liens indéfectibles dans l’adversité. L’être humain, face à sa solitude, redécouvre l’essence du vivre-ensemble. Sur scène, des murs mobiles dansent et symbolisent nos frontières physiques et psychiques. Une allégorie puissante où s’entremêlent les destins, questionnant notre rapport à l’autre et au monde dans un périple vers une vie meilleure.
Tout public
Cie t’es rien sans la terre
Distribution Aurélie Dauphin (artiste, directrice artistique et metteuse en scène), Alexandra Gonzalez Campos (artiste), Florent Lemonnier (artiste), Mamady Soumah (artiste), Toumany Bangoura (artiste), Claire Jassin (technicienne), Axelle Leblanc (chargée de production et diffusion) .
Rue Giraud Ecole Marsily Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 maison.culture@mairie-pertuis.fr
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English :
Circus at the crossroads of worlds
L’événement Petit frère Pertuis a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de Pertuis
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