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Festival K-Pop Demon Hunters Pertuis

Festival K-Pop Demon Hunters Pertuis dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Espace Georges Jouvin

Ville : 84120 Pertuis

Département : Vaucluse

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Pertuis

Festival K-Pop Demon Hunters

Dimanche 21 juin 2026 de 10h30 à 19h. Espace Georges Jouvin Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:30:00
fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Venez assister au festival gratuit K-pop Demon Hunters le dimanche 21 juin de 10h30 à 19h à l’espace G. Jouvin.
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Espace Georges Jouvin Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 08 56 67 

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English :

Join us for the free Demon Hunters K-pop festival on Sunday June 21 from 10.30am to 7pm at Espace G. Jouvin.

L’événement Festival K-Pop Demon Hunters Pertuis a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Pertuis

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