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AGENDA · Brioude

Airelle Besson & Lionel Suarez Femmes du Monde Place Grégoire de Tours Brioude

dimanche 18 octobre 2026 · Place Grégoire de Tours · Brioude

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place Grégoire de Tours
Adresse
Halle aux Grains
Ville
43100 Brioude
Département
Haute-Loire
Tarif
19 19 pass 3 soirée 45€

Brioude

Airelle Besson & Lionel Suarez Femmes du Monde

Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude Haute-Loire

Tarif : 19 – 19 – EUR

pass 3 soirée 45€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 18:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Un duo d’exception ! La compositrice et trompettiste de jazz virtuose Airelle Besson dialogue avec l’accordéoniste Lionel Suarez dans des compositions mêlant tendresse, esprit dansant et complicité ludique.
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Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00  animation@ville-brioude.fr

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English :

An exceptional duo! Composer and virtuoso jazz trumpeter Airelle Besson engages in a musical dialogue with accordionist Lionel Suarez in compositions that blend tenderness, a danceable spirit, and playful chemistry.

L’événement Airelle Besson & Lionel Suarez Femmes du Monde Brioude a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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