Aix en Foulées Départs et arrivée sur le cours Mirabeau Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Aix en Foulées

Samedi 17 octobre 2026 de 14h à 18h.

Dimanche 18 octobre 2026 de 7h30 à 10h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Départs et arrivée sur le cours Mirabeau Centre-ville / Quartier amzarin / Parc de la Torse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 07:30:00

fin : 2026-10-18 10:30:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Cette nouvelle édition marque un véritable nouveau départ un nouveau tracé pour les courses !

Nous avons imaginé un nouvel un environnement afin de faire évoluer l’événement tout en conservant ce qui fait son ADN le plaisir de courir et de partager un beau moment ensemble.



Le 17 octobre / Le rendez-vous des familles et des Mini-Foulées

● de 14h à 18h30, retrait des dossards Place Cezanne. Anticipez la course du lendemain en récupérant votre dossard dès le samedi.

● à 16h30, départ des Mini-Foulées sur le cours Mirabeau. Départs successifs selon les catégories d’âge. Venez encourager la relève !

● à 18h, récompenses enfants, cours Mirabeau. Un moment de fête pour célébrer tous nos petits coureurs.



Le 18 octobre / Le défi chronométré

● de 7h30 à 8h45, derniers retraits de dossards stade Carcassonne. Attention fin des retraits 30 min avant le départ du 10km.

● à 8h15., Le 5 km. Un parcours dynamique pour tous les niveaux. Temps maximum 1h30.

● à 9h15, LE 10 km | DépartL’épreuve phare pour se dépasser ! Temps maximum 1h45.

Le départ sera donné dans l’énergie verdoyante de la Plaine nature de Carcassonne (Avenue des Déportés de la Résistance Aixoise). Vous traverserez ensuite les joyaux de la ville pour finir en apothéose avec une arrivée majestueuse à la Rotonde. Courir n’a jamais été aussi beau !

● à 10h30, cérémonie des Podiums Place Cezanne. Remise des prix et célébration des performances de la matinée. .

Départs et arrivée sur le cours Mirabeau Centre-ville / Quartier amzarin / Parc de la Torse Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 53 18 55 39 aixathleprovence@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This new edition marks a true new beginning: a new track for the races!

L’événement Aix en Foulées Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence