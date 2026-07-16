AJNA + 1ère partie, Le Plan, Ris-Orangis

Informations pratiques

AJNA + 1ère partie Vendredi 6 novembre, 20h00 Le Plan Essonne

Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 12€ / Tarif adhérent : 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T20:00:00+01:00 – 2026-11-06T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-06T20:00:00+01:00 – 2026-11-06T23:00:00+01:00

Artiste à l’univers sombre et mélodique, Ajna est reconnu pour ses ambiances nocturnes, ses refrains marquants et sa direction artistique travaillée. Au fil des sorties, la jeune pépite a construit une identité forte et un véritable engouement autour de sa musique notamment avec son projet Boys&Basement sorti en 2023.

Il confirme un an après avec le projet Goldmaker, un tournant dans son parcours, appuyé par une première tournée aux nombreux « complet », débutée par une retentissante Gaîté Lyrique, sold out en seulement 3 jours.

Après plus d’un an de teasing, d’extraits et de visuels, il s’apprête aujourd’hui à dévoiler Antidote, un projet plus qu’attendu qui témoigne de l’évolution artistique de Ajna. Entre énergie brute, mélancolie et morceaux taillés pour le live, Ajna confirme sa volonté d’installer durablement son univers dans le paysage musical français.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.leplan.com/event/755038-ajna »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

Ajna sera en concert au Plan dans le cadre d’une tournée tant attendue après plus d’un an de teasing.

DR