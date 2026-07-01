SURPRISE + 1ère partie : Jane et Les Autres, Le Plan, Ris-Orangis

Informations pratiques

SURPRISE + 1ère partie : Jane et Les Autres Vendredi 9 octobre, 20h00 Le Plan Essonne

Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 12€ / Tarif adhérent : 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T23:00:00+02:00

Surprise, c’est la réalité face à un miroir déformant. Sa musique remanie la vérité, lui donnant des allures tantôt risibles, tantôt détestables. Ses textes se caractérisent par une introspection aussi nonchalante que touchante, résultat d’une expérimentation qui dure depuis le premier âge.

Autant marquée par la fantaisie de Kali Uchis que par la versatilité de Mac Miller, Surprise développe une identité singulière. Celle-ci tient sa profondeur de la diversité des genres explorés, du rap au jazz en passant par la house sur un featuring iconique avec Mandyspie. Refusant les codes, et notamment ceux qu’on prescrit aux femmes, Surprise compose, rappe et chante avec la même insubordination.

Avec un perfectionnisme constant, elle sort un EP et un album entre 2023 et 2024, la menant à un premier concert complet à La Boule Noire début 2025. Ses apparitions sur Mouv’, au festival Ici Demain ou encore au Grünt Fest 3 aux côtés d’ADVM, l’imposent comme une artiste à suivre. S’il y a un monde entre le rêve et le réel, c’est Surprise qui l’incarne.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.leplan.com/event/747429-surprise-jane-et-les-autres »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

Surprise sera en concert au Plan, un moment unique de découvrir son univers entre rap et pop. Concert SURPRISE

DR