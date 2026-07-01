Scène ouverte #48, Le Plan, Ris-Orangis

Informations pratiques

Scène ouverte #48 Vendredi 16 octobre, 19h00 Le Plan Essonne

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00

Les scènes ouvertes du Plan sont des temps forts dédiés aux musiciennes amatrices et musiciens amateurs, pro, solo ou en groupe, le but étant de venir avec son ou ses instruments, d’interpréter des compos, reprises, etc. aucune limite !

Amis chanteuses et chanteurs, instrumentistes en tous genres, soyez les bienvenus !

La règle est simple : chaque artiste solo ou en groupe se fait connaître en arrivant, et peut présenter 2 compositions ou reprises de son choix (6 à 8 minutes). Attention, un passage autorisé par personne et par groupe.

Les inscriptions sont ouvertes à partir de 19h le jour de la scène ouverte.

Le Plan se réserve le droit de n’autoriser un passage qu’aux 15 premiers inscrits si un nombre de personnes trop important se présente.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://leplan.com/evenements/scene-ouverte-48/ »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

La Scène Ouverte est de retour ! Ami(e)s musiciennes amatrices et musiciens amateurs, pro, solo ou en groupe, vous êtes les bienvenus !

DR