Goûter-concert de l’Opening #12 : Les Inséparables Piou Piou, Le Plan, Ris-Orangis

Informations pratiques

Goûter-concert de l’Opening #12 : Les Inséparables Piou Piou Samedi 26 septembre, 14h30 Le Plan Essonne

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:30:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T14:30:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00

Les Inséparables Piou Piou, c’est l’histoire vraie de Louis (ex-Louis Piscine, lauréat des Inouïs du Printemps de Bourges) et Solène (réalisatrice, Ouai j’vois ouai, clips pour Cléa Vincent). Chez eux, dans leur maison du bonheur, ils créent leur bulle : chansons, images…

Leur pop feel good, à la croisée de Philippe Katerine et de Richard Gotainer, transforme le quotidien en refrains lumineux et contagieux. Avec humour, sincérité et autodérision, le duo compose une pop électronique accessible, portée par des mélodies immédiatement mémorisables.

Sorti en mars 2026, Braqueurs de bonheur raconte l’histoire d’un amour qui se construit et s’ancre dans le réel. De la rencontre au mariage, des travaux de la maison à la naissance de leur « petit lapin » Rambo, l’album déroule un récit intime où le bonheur n’est pas une attente passive, mais quelque chose qui se saisit au vol.

À l’image du projet, tout est fait maison : de la musique aux visuels, de la pochette aux clips.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.leplan.com/event/760918-les-inseparables-piou-piou »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

À l’occasion du goûter-concert de l’OPENING #12, Les Inséparables Piou Piou débarquent au Plan avec leur univers pop feel good et fait maison. Goûter-concert

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