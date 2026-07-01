Super MC Contest #13, Le Plan, Ris-Orangis

Informations pratiques

Super MC Contest #13 Vendredi 2 octobre, 20h00 Le Plan Essonne

Tarif plein : 5€ / Tarif adhérent : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:00:00+02:00

Appel aux MCs ! Un Rap Contest dans la plus pure tradition des open mics, le Super MC Contest est de retour pour sa 13ème édition. Les participants et participantes choisissent une instru de leur style et posent dessus. Le jury composé d’artistes reconnus sélectionne ensuite 8 MCs. Le gagnant ou la gagnante repart avec plusieurs opportunités de développement artistique !

Le contest est présenté par Dandyguel, speaker du Paris Basketball, MC officiel des Jeux Olympiques 2024 et transmetteur culturel pour Super MC Nation et l’association Histoires Vraies.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.leplan.com/event/775813-super-mc-contest-13 »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

Le Super MC Contest est de retour pour sa 13ème édition, on vous y attend nombreux ! Super MC Contest

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