FESTIVAL VILLES DES MUSIQUES DU MONDE : AKIYO + VOUKOUM, Le Plan, Ris-Orangis

Informations pratiques

FESTIVAL VILLES DES MUSIQUES DU MONDE : AKIYO + VOUKOUM Samedi 10 octobre, 20h00 Le Plan Essonne

Tarif plein : 24€ / Tarif réduit : 21€ / Tarif adhérent : 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:00:00+02:00

Le festival Villes des Musiques du Monde, c’est un mois de programmation de concerts, rencontres, ciné-concerts, ateliers et stages à travers une quinzaine de villes de Seine-Saint-Denis, Paris et en Ile-de-France.

AKIYO

AKIYO est un groupe de musique dont les tambours résonnent à la fin des années 70 dans les rues de Pointe-à Pitre durant le carnaval. Constitué en mouvement culturel, AKIYO entend redynamiser la culture guadeloupéenne pendant le carnaval et au-delà. Son engagement et son encrage identitaire devient son ADN dès le début ; en lieu et place des costumes de satin et de paillettes, ils vont emmener une nouvelle écriture de leur espace-temps : ils requestionnent le corps comme un espace d’Histoire, un lieu social et politique. Les masques, les costumes, les instruments sont repensés et utilisés pour parler des problématiques qui touchent la Guadeloupe. Les rythmes

Saint-Jean habitent leur musique. Son nom même naît de l’interrogation du public — « a ki yo ? », « mais qui sont-ils ? ». Pionnier et doyen des « gwoup a po » (groupes à peaux de tambours), AKIYO a porté ce mouvement bien au-delà de l’archipel et demeure une référence de la résistance culturelle guadeloupéenne, des combats sociaux — dont la grève générale de 2009 — à la mémoire de l’esclavage.

VOUKOUM

Né en 1988 dans les quartiers populaires de Basse-Terre, VOUKOUM — « chahut, charivari, tumulte » en créole — est un Mouvman Kiltirèl qui se définit comme « un désordre organisé » au service d’un nouvel ordre culturel puisé dans les racines « fondal natal ». Sa devise, On Larèl On Lèspri, résume une conception de la culture nouée au mode de vie, aux us et coutumes guadeloupéens. À travers le carnaval, le mouvement a revalorisé les masques traditionnels et le retour à la musique ancestrale — la Mizik a Mas Gwo Siwo, portée par le tanbou-ka —, où la transe collective renoue avec une sacralité d’ascendance africaine. Pilier du carnaval basse-terrien depuis

bientôt quarante ans, VOUKOUM a récemment fait l’objet d’un essai de l’anthropologue Flore Pavy, VOUKOUM, esprits rebelles du carnaval guadeloupéen (Éditions de la MSH – 2025), issu d’une thèse distinguée par la Fondation pour la mémoire de l’esclavage. Un film de François Perlier retrace son histoire (Documentaire. 52min. 2012.).

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.leplan.com/event/772033-akiyo-voukoum »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

Le festival Villes des Musiques du Monde sera au Plan le 10 octobre 2026 avec AKIYO et VOUKOUM, deux figures majeures de la culture guadeloupéenne !

DR