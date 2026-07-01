MARS RED SKY + 1ère partie, Le Plan, Ris-Orangis

Informations pratiques

MARS RED SKY + 1ère partie Samedi 3 octobre, 20h00 Le Plan Essonne

Tarif plein : 18€ / Tarif réduit : 15€ / Tarif adhérent : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:00:00+02:00

Biberonnés à Sonic Youth, The Jesus Lizard ou My Bloody Valentine, les Bordelais de MARS RED SKY sont loin d’imaginer qu’ils s’apprêtent à constituer l’un des piliers de la scène stoner hexagonale lorsqu’ils créent le groupe en 2007. Le trio heavy psychédélique partage pourtant déjà un paquet de similitudes et d’accointances évidentes avec la confrérie du “lourd et lent”. Détachés de toute considération de genre musical, les musiciens échafaudent leur propre style sur les traces des pionniers de l’underground. D’une épaisse et complexe rythmique se dégage la voix éthérée et mélodique de Julien Pras, portée par le lyrisme de la littérature de science-fiction. Quasi cinématographique, le son de MARS RED SKY dégage une étrange et singulière saveur, se distinguant habilement dans le paysage heavy rock.

Pour enregistrer leur premier album éponyme, ils s’enferment dans une maison perdue dans la désert espagnol. Hypnotique, grisant, lourd, le disque conquit la très sélect famille heavy et entraîne le trio sur les plus grandes scènes rock et metal internationales (SXSW, Hellfest, Desertfest, Roadburn, Eurockéennes), ainsi qu’en première partie de pointures telles que Sleep, Dinosaur Junior, Kyuss Lives!, Killing Joke ou bien Gojira. Sur scène, les MARS RED SKY parviennent à recréer leurs ambiances studios sophistiquées et à restituer la patte sonique qui les caractérise. Leurs lives absorbent l’auditeur, le perdent dans des limbes visuelles et vibrantes, le transportent dans une autre dimension. Au-delà d’un simple concert, c’est une véritable expérience sensorielle qui est proposée.

S’ensuit une série de sorties d’EP, dont un split avec le sextuor post-metal Year Of No Light en 2012. En 2014, MARS RED SKY entame une collaboration avec le label Listenable Records et accueille le batteur Matgaz en remplacement de Benoît Busser qui décide de quitter le groupe. Ensemble ils bouclent les albums “Stranded In Arcadia” (2014), “Apex III (Praise For The Burning Soul)” (2016) et “The Task Eternal” (2019). La vision et le jeu de Matgaz viennent enrichir la personnalité du trio qui prend, au fil de ces trois productions, un tournant plus sombre et massif. Leur dernier EP avec la chanteuse folk Queen Of The Meadow est sorti en avril 2023 chez Mrs Red Sound et Vicious Circle. La puissance du heavy rock psychédélique rencontre la profondeur des harmonies dark folk en un fumet complexe et enivrant. L’alliance osée ouvre les genres sur une toute nouvelle dimension.

Fort de leur dernier album “Dawn Of The Dusk” sorti le 8 décembre 2023 chez Mrs Red Sound et Vicious Circle, puis d’un EP en collaboration avec le groupe suisse Monkey3 en octobre 2025, Mars Red Sky fera un stop au Plan le 3 octobre 2026, dans le cadre de leur tournée.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.leplan.com/event/755752-mars-red-sky »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

Figure incontournable de la scène heavy psychédélique française, Mars Red Sky sera au Plan en octobre 2026 pour un live hypnotique ! live ris

DR