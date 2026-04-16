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AKASHA Festival Les Petits Pestacles Buis-les-Baronnies

AKASHA Festival Les Petits Pestacles Buis-les-Baronnies jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : Salle de fêtes de lapalun

Ville : 26170 Buis-les-Baronnies

Département : Drôme

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Tarif :

Buis-les-Baronnies

AKASHA Festival Les Petits Pestacles

Salle de fêtes de lapalun Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Compagnie les Indéformidables AKASHA
Tout public
durée 45 minutes
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Salle de fêtes de lapalun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 56 46 36  carlotatralala@orange.fr

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English :

Compagnie les Indéformidables AKASHA
All audiences
duration: 45 minutes

L’événement AKASHA Festival Les Petits Pestacles Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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