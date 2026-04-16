AKASHA Festival Les Petits Pestacles Buis-les-Baronnies
AKASHA Festival Les Petits Pestacles Buis-les-Baronnies jeudi 16 juillet 2026.
Buis-les-Baronnies
AKASHA Festival Les Petits Pestacles
Salle de fêtes de lapalun Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Compagnie les Indéformidables AKASHA
Tout public
durée 45 minutes
.
Salle de fêtes de lapalun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 56 46 36 carlotatralala@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Compagnie les Indéformidables AKASHA
All audiences
duration: 45 minutes
L’événement AKASHA Festival Les Petits Pestacles Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Buis-les-Baronnies (Drôme)
- Concert de polyphonies corses Eglise Notre Dame de Nazareth Buis-les-Baronnies 19 avril 2026
- Balades en poussette à Buis Buis-les-Baronnies Drôme 1 mai 2026
- Sur les traces du passé Office de Tourisme Buis-les-Baronnies 6 mai 2026
- A la découverte des abeilles Buis-les-Baronnies 15 juin 2026
- Tilleul en fête Place des Arcades Buis-les-Baronnies 12 juillet 2026