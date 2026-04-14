Ak’chamel + Scattered Purgatory, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Ak’chamel + Scattered Purgatory Samedi 18 avril, 18h30 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Early bird : 19.90€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T18:30:00+02:00 – 2026-04-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T18:30:00+02:00 – 2026-04-18T22:30:00+02:00

Sanit Mils, avec l’accord de Swamp Booking, présente :

Ak’chamel (Ritual Psych Folk / Experimental – USA)

Ak’chamel s’est forgé une solide réputation en tant que projet scénique captivant. Arborant des costumes cauchemardesques et se livrant à des rituels hallucinatoires, leur son singulier, mêlant psychédélisme brûlé par le désert, chamanisme post-apocalyptique et folk rituel lo-fi, est aussi unique que la dimension théâtrale de leurs performances live.

Auteurs d’une quinzaine de cassettes, de trois albums vinyles et de plusieurs vidéos cryptiques au format VHS, leurs productions ont généré des millions de vues. Le groupe tourne régulièrement à l’international et s’est produit dans de nombreux festivals majeurs des deux côtés de l’Atlantique, attirant l’attention de médias tels que VICE, Consequence, The Wire, et bien d’autres.

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+ guests : Fondé en 2013 à Taïwan, Scattered Purgatory fusionne motifs traditionnels taïwanais, psychédélisme et avant-garde, et s’est imposé comme une référence de la scène expérimentale asiatique depuis The Lost Ethnography of the Miscanthus Ocean (Guruguru Brain). Leur nouvel album Post Purgatory (janvier 2026) pousse encore plus loin leur approche, mêlant downtempo, riffs doom et sound design granulaire dans une atmosphère sombre et immersive.

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️ Poster réalisé par Isabella Ogeda

Partenaires : VerdamMnis, Obsküre, Metalorgie, Scholomance

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/akchamel-mains-doeuvres »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/2105803263582646/ »}]

Sanit Mils, avec l’accord de Swamp Booking Salle de concert Ritual Psych Folk

Isabella Ogeda