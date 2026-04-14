DOWN THE RABBIT HOLE – Soirée de projection, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

DOWN THE RABBIT HOLE – Soirée de projection Vendredi 17 avril, 19h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Star Trek – 2ème étage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T22:00:00+02:00

Le collectif Faux Plafond présente Down the Rabbit Hole, une soirée de projection de courts et moyens métrages, pensée comme le finissage du projet d’exposition itinérant “Des Éclats, Un Reflet” (Les Laboratoires d’Aubervilliers, 16.03 – 21.03 ☆ Galerie Michel Journiac, 31.03 – 17.04).

Down the Rabbit Hole propose une sélection de films d’artistes qui se déroulent dans des univers étranges et complexes. Ils projettent des perspectives subjectives sur des histoires familières, au travers de reconstitutions de la réalité, d’images collées et found footage.

Avec :

Elouan Le Bars – Situation Room

Vega Royer Gaspard – I’m in love with the world through the eyes of a girl

Seunghyun Park – Hot Brick

Berni*e Poikāne – Vilkace

Zhou Tao – Collector (avec le soutien du FRAC Île-de-France)

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Le collectif Faux Plafond présente Down the Rabbit Hole, une soirée de projection de courts et moyens métrages. Star Trek Projection