Akiko Hasegawa – MUE… ET MUES, (É)MUES, POLE-SUD, CDCN Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

Akiko Hasegawa – MUE… ET MUES, (É)MUES 5 et 6 novembre POLE-SUD, CDCN Strasbourg Bas-Rhin

6 > 26€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T20:30:00+01:00 – 2026-11-05T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T21:30:00+01:00

Au sortir de la chrysalide, le papillon déploie pour la première fois ses ailes. Puis il s’envole. Pour le chorégraphe japonais Kazuo Ono, la danse se situe dans ce moment avant l’envol où l’air touche les ailes. C’est sur ce motif de la conversion qu’Akiko Hasegawa propose une pièce en trois solo et un trio. Les interprètes sont invité·es à investir un souvenir de cérémonie de passage – mariage, anniversaire,… Chacun·e s’attarde sur le moment qui précède la bascule – la sensation de l’appréhension, ce qui nous traverse dans le temps de la préparation, les gestes qui viennent, les habitudes ancrées. Jusqu’aux mantras, mots et musiques, nourrissant l’émotion qui accompagne la traversée : ils sont retrouvés, enregistrés et recomposés par Marine Angé. Comment revivre, réactiver ces premières fois, uniques, qu’on ne peut plus que raconter ? Une minutieuse étude des sentiments et du corps, dans la lignée de ses deux premières pièces Haré Dance et Kanashimi, dans un espace dépouillé qu’Ondine Trager éclaire toujours avec la même attention.

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/catalogue_spectacle?lng=1 »}]

Au sortir de la chrysalide, le papillon déploie pour la première fois ses ailes. Puis il s’envole.

©Association KOKO