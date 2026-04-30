Bruère-Allichamps

Al Alba

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 19:10:00

Date(s) :

2026-07-04

Avec Al Alba, Matthieu et Camille Saglio signaient en 2024 un album touché par la grâce un petit miracle d’équilibre entre musiques du monde, jazz, folk et classique, gorgé de lyrisme, qu’on a hâte d’entendre en live.

Matthieu Saglio a choisi de se consacrer à 100 % à la musique et au violoncelle, qu’il pratique dans de multiples configurations aux côté de Samuel Cattiau, Nils Petter Molvaer, Vincent Peirani, Natacha Atlas ou Nesrine Belmokh et dans des directions très diverses du jazz au flamenco, de la musique algérienne aux chants séfarades, en passant par l’Amérique latine. Artiste ambassadeur de la Fondation Internationale Yehudi Menuhin, il a en commun avec son frère Camille d’être un amoureux des cultures d’ailleurs et des métissages musicaux. Du bambara au brésilien, de l’arabe au kurde, de la chanson au théâtre d’ombre, de la danse au ciné-concert, Camille Saglio pratique une grande variété d’idiomes, y compris musicaux et artistiques. 17 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

With Al Alba in 2024, Matthieu and Camille Saglio produced an album touched by grace: a little miracle of balance between world music, jazz, folk and classical, bursting with lyricism, that we can?t wait to hear live.

L’événement Al Alba Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-30 par BERRY