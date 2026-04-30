Bruère-Allichamps

Le jardin imaginaire

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:30:00

fin : 2026-07-04 17:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Chanteur défricheur, Samuel Cattiau nous ouvre les portes d’un jardin extraordinaire patiemment cultivées avec deux éminents orfèvres sonores, des compositions singulières y fleurissent, qui se jouent des époques et des climats.

À l’origine du Jardin imaginaire, il y a un ouvrage publié en 1609 par Paul Contant, apothicaire de Poitiers réputé notamment pour son cabinet de curiosités et son jardin botanique. Dans ce traité, Le Jardin et Cabinet poétique, on trouve pêle-mêle des poèmes, des pièces musicales, des planches représentant des animaux fantastiques… C’est un vrai jardin secret , comme le dit Samuel Cattiau dans la vidéo ci-dessous. À l’origine du Jardin imaginaire, il y a aussi, chez ce chanteur à la voix funambule, l’envie d’explorer le vaste monde des musiques de tradition orale ces musiques transmises, nourries, enrichies, jouées, de génération en génération, grâce au partage, à l’oralité .

Suivi d’un rencontre avec l’équipe artistique et le conseiller musique de Noirlac. 17 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

A pioneering singer, Samuel Cattiau opens the gates to an extraordinary garden: patiently cultivated with two eminent sound goldsmiths, singular compositions flourish here that play on eras and climates.

L’événement Le jardin imaginaire Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-30 par BERRY