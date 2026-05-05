Bruère-Allichamps

Mozart enchanté

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03 22:15:00

Date(s) :

2026-07-03

Des airs de concert aux concertos, toute l’œuvre de Mozart exalte la beauté du chant. Tandem d’exception, la flûtiste Anna Besson et le ténor Reinhoud van Mechelen en font l’éclatante démonstration.

En 2016, le ténor (et haute-contre) belge Reinhoud Van Mechelen, fort d’une riche expérience en tant que soliste auprès de William Christie, Philippe Herreweghe, Hervé Niquet, Simon Rattle ou René Jacobs, fondait A Nocte Temporis ( Depuis la nuit des temps ) un ensemble qui lui permet, sur instruments anciens, d’exprimer pleinement son art et sa vision de la musique. Depuis, A Nocte Temporis a publié, chez Alpha Classics, sept disques encensés par la critique. Parmi ceux-ci, un diptyque consacré à Mozart qui constitue l’ossature de ce concert. Tous deux parus en 2025, ces albums rappellent combien la musique de ce compositeur, qu’elle soit vocale ou non, exalte la beauté du chant. 22 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

From concert arias to concertos, Mozart?s entire oeuvre exalts the beauty of song. An exceptional duo, flutist Anna Besson and tenor Reinhoud van Mechelen demonstrate this to dazzling effect.

L’événement Mozart enchanté Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-30 par BERRY