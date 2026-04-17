Bruère-Allichamps

Si la nature m’était contée

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 19:30:00

fin : 2026-08-02 22:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-02

Le temps d’une balade, notre médiatrice nature se transforme en conteuse et vous fait découvrir l’ENS du bocage de Noirlac d’un œil nouveau, entre observations naturalistes et narration de contes de la nature !

Quel meilleur moment de la journée pour faire place à l’imaginaire que celui où le jour devient nuit, où le vol des chauves-souris succède à celui des hérons et aigrettes, où la stridulation des sauterelles remplace le chant des pinsons… Le temps d’une balade, notre médiatrice nature se transforme en conteuse et vous fait découvrir l’ENS du bocage de Noirlac d’un œil nouveau, entre observations naturalistes et narration de contes de la nature ! 5 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

For the duration of a walk, our nature mediator transforms herself into a storyteller and helps you discover the ENS du bocage de Noirlac from a new angle, between naturalist observations and the telling of nature tales!

L’événement Si la nature m’était contée Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY