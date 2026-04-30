Fado em Movimento Bruère-Allichamps
Fado em Movimento Bruère-Allichamps vendredi 3 juillet 2026.
Bruère-Allichamps
Fado em Movimento
Noirlac Bruère-Allichamps Cher
Tarif : 17 – 17 – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 20:20:00
Date(s) :
2026-07-03
Pour Cristina Branco, grande dame du fado contemporain, et l’ensemble Des Équilibres de la violoniste Agnès Pyka, trois compositrices ont confectionné des œuvres qui transcendent allègrement les frontières et les genres. Fascinant.
S’il est né dans les quartiers populaires de Lisbonne dans les années 1830-40, dans un univers interlope où se mêlaient marins et varinas, dockers et prostituées, aristocrates bohèmes et artistes aventureux, le fado est par nature multiculturel. Descendant des danses chantées afro-brésiliennes, il s’est également nourri des multiples traditions musicales et des chansons de bal qui résonnaient dans la cosmopolite capitale portugaise. Voilà pourquoi le projet Fado em Movimento possède un air d’évidence , selon les mots de son instigatrice, la violoniste Agnès Pyka. Fado em Movimento, c’est rencontre entre le trio Des Équilibre, la poésie de Gonçalo M. Tavares, la voix de Cristina Branco, la guitare de Bernardo Couto et le langage de trois compositrices d’aujourd’hui. 17 .
Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr
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English :
For Cristina Branco, grande dame of contemporary Fado, and violinist Agnès Pyka?s ensemble Des Équilibres, three female composers have crafted works that blithely transcend borders and genres. Fascinating.
L’événement Fado em Movimento Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-30 par BERRY
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