Bruère-Allichamps

Pèlerinage(s)

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:00:00

fin : 2026-07-04 22:15:00

Date(s) :

2026-07-04

Authentique tube contemporain inspiré par le chemin de Compostelle, Path of Miracles est ici porté par la fougue du chœur InChorus en grand effectif dans l’abbatiale spécialement mise en lumières, une expérience artistique totale.

L’œuvre s’inspire en effet du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, dont les quatre mouvement portent les noms des quatre principales étapes espagnoles Roncesvalles, Burgos, León et Santiago. Le texte, mêlant grec, latin, castillan, basque, français, anglais et allemand, est tiré du Codex Calixtinus et du Livre des Miracles de saint Jacques, deux recueils du XIIe siècle. Quant à la musique, elle s’abreuve à une multitude de sources et de tradition, des chants des peuples autochtones de Taïwan aux musiques répétitives américaines, en passant, bien sûr, par plusieurs siècles de musique religieuse… Accentuant l’impression de voyage, de pérégrination, les climats et les couleurs les plus contrastés se succèdent, réclamant de la part des interprètes un engagement de tous les instants. 22 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

An authentic contemporary hit inspired by the Pilgrim’s Way to Santiago de Compostela, Path of Miracles is brought to life here by the InChorus choir in full voice: a total artistic experience in the specially illuminated abbey church.

L’événement Pèlerinage(s) Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-29 par BERRY