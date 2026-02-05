Al Fondo Riela (Lo Otro Del Uno), La Comédie de Valence, Valence

Informations pratiques

Al Fondo Riela (Lo Otro Del Uno) 27 et 28 avril 2027 La Comédie de Valence Drôme

Plein tarif : 26€ / Tarif réduit : 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-27T20:00:00+02:00 – 2027-04-27T21:10:00+02:00

Fin : 2027-04-28T20:00:00+02:00 – 2027-04-28T21:10:00+02:00

RocÍo Molina

Flamenco

Chorégraphe et danseuse iconoclaste à la réputation internationale, Rocío Molina construit depuis plusieurs années un langage propre et unique autour du flamenco, tout en embrassant les courants avant‑gardistes. De cette exploration naît un flamenco intime et résolument novateur.

Plongée dans une alternance d’ombre et de lumière, de noir et de bleu profond, la chorégraphe espagnole, magistrale, habite le plateau. Accompagnée par deux grands‑maîtres de la guitare, Oscar Lago et Francisco Vinuesa, elle explore les innombrables visages du flamenco et les infinies possibilités polyphoniques de cet instrument, indissociable de la danse andalouse.

Oscar Lago onirique et tragique, Francisco Vinuesa intuitif ; tous trois engagent un dialogue puissant, d’abord conflictuel puis fusionnel, offrant à la danseuse un espace où s’abandonner à des sensations secrètes, et faire émerger l’authenticité du geste.

Magnétique, impériale, Rocío Molina livre un flamenco intime et attise une danse libre.

Un flamenco à vif. Sublime.

« Le flamenco incandescent que magnifie Rocío Molina n’est ni d’hier, ni de demain. Il est dans le présent de la vie. » Les Échos

Idée originale, direction artistique et chorégraphie : Rocío Molina, composition originale : Eduardo Trassierra, Yerai Cortés, direction artistique : Julia Valencia, danse : Rocío Molina, guitares : Óscar Lago, Francisco Vinuesa

En coréalisation avec la Comédie de Valence

En partenariat avec La Movida – Valence

Dans le cadre de Danse au fil d’avril

La Comédie de Valence Place Charles Huguenel, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 danse flamenco

Óscar Romero