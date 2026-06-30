Projection annuelle des films étudiants de La Poudrière Cinéma Le Navire Valence
jeudi 2 juillet 2026 · Cinéma Le Navire · Valence
Informations pratiques
Valence
Projection annuelle des films étudiants de La Poudrière
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02 20:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Projection de l’ensemble des films étudiants de La Poudrière réalisés au cours de l’année 2025-2026.
Séance gratuite à destination des professionnels de l’animation.
Également accessible au public, dans la limite des places disponibles.
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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
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English :
Screening of all student films from La Poudrière produced during the 2025–2026 academic year.
Free screening for animation professionals.
Also open to the public, subject to availability.
L’événement Projection annuelle des films étudiants de La Poudrière Valence a été mis à jour le 2026-06-20 par Valence Romans Tourisme
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